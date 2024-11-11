"У вас платье "упало": наряд Анны Asti на выступлении с Крутым вызвал вопросы в Сети

Популярная певица Анна Дзюба, более известная как Anna Asti, выступила на вечере Игоря Крутого в эффектном наряде, который оценили ее фанаты и раскритиковали хейтеры, передает NUR.KZ.

На юбилейном концерте Игоря Крутого они с Анной представили чувственную композицию "Я хочу быть". Для выступления Asti выбрала экстравагантный наряд - у ее платье был элегантный приталенный фасон. Длинный наряд был выполнен из блестящей ткани серебристого оттенка. Однако особенностью наряда стало то, что его верхняя часть обнажила черный лиф.

"Тот момент, когда твоя мечта сбылась! Господи, мама, я только что пела с Крутым! Столько раз представляла себя поющей у рояля и смотрящей ему в глаза. И буквально только что это желание стало реальностью! Вы представляете?

Благодарю Вас, Игорь Яковлевич, за то, что я стала счастливее на еще один особенный, самый волшебный миг моей жизни", - подписала публикацию Анна.

Поклонники расхвалили образ, в то время как хейтеры посчитали его слишком откровенным для такого мероприятия.

"Все, конечно, хорошо, но лиф надо бы спрятать", "Какое-то полное отсутствие дресс-кода на нашей сцене! Печально", "Лучшая", "Какая же ты, моя девочка! Красивая! Была и будешь", "Обожаю сильно", "Она платье задом наперед надела?", "Дива", "У вас платье "упало", "Песня получилась великолепная, исполнение шикарное, но все портит платье. Поменяйте стилиста, это насмехательство", - отметили пользователи Сети.

К слову, Анна прислушалась к критике, и уже на следующее выступление надела платье поскромнее.