Не уплатил штрафов на 120 тысяч тенге: Филиппа Киркорова объявили в розыск
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Филиппа Киркорова разыскивают судебные приставы - российский певец не оплатил более 30 штрафов на своем автомобиле, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По данным Telegram-канала, с декабря прошлого года на автомобиле Киркорова марки Rolls-Royce было зарегистрировано 31 нарушение правил дорожного движения, такие как превышение скорости, стоянка в неположенном месте и нарушение требований разметки.
За все это Киркорову выписали штрафов на общую сумму 24 тысячи рублей (около 120 тысяч тенге - прим. ред.), однако он их не уплатил.
В ответ приставы открыли исполнительное производство и наложили запрет на регистрационные действия с люксовым авто артиста.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2187960-ne-uplatil-shtrafov-na-120-tysyach-tenge-filippa-kirkorova-obyavili-v-rozysk/