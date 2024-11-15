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Не уплатил штрафов на 120 тысяч тенге: Филиппа Киркорова объявили в розыск

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Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Кадр из видео: instagram.com/fkirkorov

Филиппа Киркорова разыскивают судебные приставы - российский певец не оплатил более 30 штрафов на своем автомобиле, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, с декабря прошлого года на автомобиле Киркорова марки Rolls-Royce было зарегистрировано 31 нарушение правил дорожного движения, такие как превышение скорости, стоянка в неположенном месте и нарушение требований разметки.

За все это Киркорову выписали штрафов на общую сумму 24 тысячи рублей (около 120 тысяч тенге - прим. ред.), однако он их не уплатил.

В ответ приставы открыли исполнительное производство и наложили запрет на регистрационные действия с люксовым авто артиста.

Недавно мы писали, что соцсети впечатлил новый стиль Филиппа Киркорова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2187960-ne-uplatil-shtrafov-na-120-tysyach-tenge-filippa-kirkorova-obyavili-v-rozysk/

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