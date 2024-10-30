"Они с Тимати точно не братья?": новый имидж Киркорова впечатлил соцсети

57-летний народный артист России Филипп Киркоров восхитил соцсети своим преображением - пользователи пришли к выводу, что ему идет новая стрижка, передает NUR.KZ.

Киркоров показала видео своего преображения - он садится в кресло мастера и через секунду появляется в кадре с новой короткой стрижкой. К слову, артист объяснил, что готовится к выходу в свет творческой новинки.

"Ровно через месяц! Большая премьера видео "Черная Пантера". Готовимся! 29.11", - отметил он под видео.

"Филипп, а мне нравятся ваши кудряшки", "Ждем, прическа - бомба", "Просто человек универсальный, что ни сделаешь, все идет, всегда великолепно", "А если бы еще покрасить волосы в темный цвет, то получился бы Филипп из 90-х. Люблю", "Они с Тимати не братья?", "Стильно", "Это же надо так взяться за себя!" - высказались поклонники.

Немногим ранее брутальный Киркоров впечатлил Алсу на "Новой волне".