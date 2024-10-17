Кабатов перенес концерты из-за проблем со здоровьем: юморист попал в больницу
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Известный казахстанский юморист и шоумен Турсынбек Кабатов сообщил о переносе запланированных концертов из-за ухудшения здоровья. Ему пришлось лечь в больницу, передает NUR.KZ.
Пост с важным сообщением для поклонников Турсынбек Кабатов разместил в своем блоге в Instagram.
"Приветствую вас, дорогие зрители. Из-за проблем со здоровьем я лег в больницу. В связи с этим запланированные концерты к моему 45-летию мне пришлось перенести на 2025 год. С нетерпением жду встречи с вами", - отметил он.
В объявлении указано, что юбилейные концерты переносятся на февраль, март и апрель следующего года.
Отметим, что 10 октября юмористу исполнилось 45 лет.
Мы также писали, что Турсынбек Кабатов стал креативным продюсером агентства "Хабар".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2175518-kabatov-perenes-koncerty-iz-za-problem-so-zdorovem-yumorist-popal-v-bolnicu/
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