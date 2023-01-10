Турсынбек Кабатов стал креативным продюсером агентства "Хабар"

Берик Уали и Турсынбек Кабатов. Фото: facebook.com/Берік Уәли

Известный казахстанский юморист Турсынбек Кабатов занял должность креативного продюсера АО "Агентство Хабар". Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил глава агентства Берик Уали.

Берик Уали заявил, что новым креативным продюсером агентства "Хабар" стал Турсынбек Кабатов. Как подчеркнул глава агентства, проекты казахстанского артиста пользуются большой популярностью у зрителей.

"Турсынбек Амангалиулы в своей новой работе будет заниматься разработкой и координацией интересных проектов, которые будут привлекать внимание зрителей", – написал он.

Уали пожелал новому коллеге творческих успехов.

Отметим, что Турсынбек Кабатов – известный казахстанский юморист, телеведущий и актер. Являлся участником команды КВН "КаZахи".

Он родился в селе Акпатер (недалеко от Уральска) 10 октября 1979 года. Родители были простыми людьми, трудились в колхозе.

После школы Кабатов отправился получать высшее образование в столицу, в Казахский агротехнический университет имени Сейфуллина. Здесь юноша посвящал все время творчеству и юмору, стал капитаном студенческой команды КВН.

Показав себя в университетской команде, Турсынбек вскоре попал и в национальные сборные "Астана.kz" и "КаZахи". Предстояла поездка в Сочи и участие в Высшей лиге КВН.

Кабатов попробовал себя в роли телеведущего. Артист вел собственное юмористическое шоу "КТК-да Қабатов", а также программу "Добрый вечер, Казахстан!". Кроме того, он снялся в нескольких фильмах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2004719-tursynbek-kabatov-stal-kreativnym-prodyuserom-agentstva-habar/