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"Большая утрата и потеря": звезды скорбят по Вячеславу Добрынину

Опубликовано:

Вячеслав Добрынин
Вячеслав Добрынин: facebook.com/RadioDacha

Коллеги умершего накануне певца и композитора Вячеслава Добрынина не могут поверить в произошедшее - они делятся воспоминаниями об артисте в соцсетях, передает NUR.KZ.

Лариса Долина в день смерти музыканта поделилась с подписчиками роликом совместного выступления с Добрыниным. В начале видео Вячеслав неожиданно обнимает певицу и приподнимает над сценой.

"Ушел ''Доктор Шлягер''. Так называли его друзья и коллеги. Вячеслав Добрынин. Трудно перечислить сейчас все хиты, которые он написал за всю свою творческую карьеру, их просто невозможно сосчитать… Невероятное количество… Эти песни знают на всем пространстве бывшего Союза. Знают и поют. И всегда будут петь. Земля пухом… Светлая память. Большая утрата и потеря… Покойся с миром, дорогой Слава", — пишет Лариса Александровна.

Архивным видео совместного выступления с Добрыниным поделилась и Любовь Успенская. Певица сказала, что ей трудно представить, что его больше нет в живых.

"Это был душевный, сердечный и светлый человек, такой же, как и его музыка, которая, когда я жила в Америке, смогла дойти и до меня. Для моего дебютного альбома "Люба-Любонька" мы записали такие потрясающие песни, как "Не верь чужим словам", "Не может быть", "Вот и расстались". Но я вам скажу, что будь у меня возможность, я бы спела все его песни!

Сегодня мне глубоко больно. Это была непредвиденная смерть, и я никак не ожидала, что такое может случиться. Покойся с миром, мой дорогой друг", - написала Успенская.

Воспоминаниями о Добрынине поделился и Михаил Шуфутинский - артисты дружили с далекого 1975 года.

"Трудно сказать больше, чем чувствуешь, и даже то, что чувствуешь, невозможно сформулировать сразу. Мы были друзьями, начиная с 1975 года. Огромная часть жизни прошла вместе. Добрынин - великий композитор своего времени.

Он ушел в мир иной в Международный день музыки, и, наверное, в этом есть какое-то предопределение свыше – его бесконечная, вечная, мудрая музыка, от которой так хочется жить, останется на земле и, словно крылья за спиной, будет звучать в разных мирах нашей вселенной", - заключил шансонье.

Напомним, накануне стало известно о смерти Вячеслава Добрынина - ему было 78 лет. Неделю назад он был госпитализирован в больницу с инсультом. Из-за проблем со здоровьем артист не выступал уже несколько лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2168602-bolshaya-utrata-i-poterya-zvezdy-skorbyat-po-vyacheslavu-dobryninu/

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