"Ничего не помогло вернуть голос": Али Окапов рассказал о болезни связок

Али Окапов поделился откровениями о здоровье - у казахстанского исполнителя болезнь связок. Артист признался, что заработал дисфонию на фоне стресса, передает NUR.KZ.

Исполнитель хита "Биле" рассказал, что месяц назад возобновил занятия по вокалу. По словам Окапова, дается ему это сложно - все дело в болезни, которой он страдает уже несколько лет.

"У меня дисфония связок. Просто не смыкаются в серединном регистре, и так уже лет 5. На фоне стресса и переутомлений заработал недуг, который связан и физически, и психически. Но я верю в себя и верю, что занятия помогут", - признался Али.

Окапов добавил, что после диагноза его вокальные данные так и не вернулись к исходному состоянию.

"Я перепробовал все, но ничего не помогло вернуть голос как раньше. Вообще мое тело сразу дает понять, когда у меня стресс - есть триггеры, которые не убрать. Но я приспособился и нахожу выход. Иногда музыкальные, иногда медицинские", - заключил певец.

Сторис Али Окапова. Скрин: instagram.com/aliokapov

Недавно Али Окапов и его жена, певица и кобызистка Акерке Буркитбай, отметили четвертую годовщину свадьбы.