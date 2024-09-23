Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Али Окапов и Акерке Буркитбай отметили четвертую годовщину свадьбы (фото)

Опубликовано:

Али Окапов и Акерке Буркитбай
Али Окапов и Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанские артисты Али Окапов и Акерке Буркитбай отметили 4-ю годовщину свадьбы. Акерке разместила в Instagram эффектное фото с мужем и маленьким сыном, передает NUR.KZ.

"Сегодня нашей семье, нашему маленькому государству исполнилось 4 года", - отмечено в комментарии под фото, которое появилось на страничке Акерке.

На фото вся семья в сборе - Али в черном кожаном плаще, Акерке - в красном, а маленький Зейн, который запечатлелся у мамы на руках, был одет в черную кожаную куртку.

"Пусть будет жив-здоров президент нашего маленького государства", - прокомментировал Али публикацию супруги.

"Такие приятные, красивая пара", "Невестка очень похожа на Розу Рымбаеву", "Доживите до золотой свадьбы", "Пусть у вас будет много деток", - пожелали семье в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2164564-ali-okapov-i-akerke-burkitbay-otmetili-chetvertuyu-godovshchinu-svadby-foto/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie