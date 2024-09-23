Али Окапов и Акерке Буркитбай отметили четвертую годовщину свадьбы (фото)

Казахстанские артисты Али Окапов и Акерке Буркитбай отметили 4-ю годовщину свадьбы. Акерке разместила в Instagram эффектное фото с мужем и маленьким сыном, передает NUR.KZ.

"Сегодня нашей семье, нашему маленькому государству исполнилось 4 года", - отмечено в комментарии под фото, которое появилось на страничке Акерке.

На фото вся семья в сборе - Али в черном кожаном плаще, Акерке - в красном, а маленький Зейн, который запечатлелся у мамы на руках, был одет в черную кожаную куртку.

"Пусть будет жив-здоров президент нашего маленького государства", - прокомментировал Али публикацию супруги.

"Такие приятные, красивая пара", "Невестка очень похожа на Розу Рымбаеву", "Доживите до золотой свадьбы", "Пусть у вас будет много деток", - пожелали семье в Сети.