Али Окапов и Акерке Буркитбай отметили четвертую годовщину свадьбы (фото)
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Казахстанские артисты Али Окапов и Акерке Буркитбай отметили 4-ю годовщину свадьбы. Акерке разместила в Instagram эффектное фото с мужем и маленьким сыном, передает NUR.KZ.
"Сегодня нашей семье, нашему маленькому государству исполнилось 4 года", - отмечено в комментарии под фото, которое появилось на страничке Акерке.
На фото вся семья в сборе - Али в черном кожаном плаще, Акерке - в красном, а маленький Зейн, который запечатлелся у мамы на руках, был одет в черную кожаную куртку.
"Пусть будет жив-здоров президент нашего маленького государства", - прокомментировал Али публикацию супруги.
"Такие приятные, красивая пара", "Невестка очень похожа на Розу Рымбаеву", "Доживите до золотой свадьбы", "Пусть у вас будет много деток", - пожелали семье в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2164564-ali-okapov-i-akerke-burkitbay-otmetili-chetvertuyu-godovshchinu-svadby-foto/