Названы дата и место проведения панихиды по Маслякову

Стало известно, когда и где пройдет гражданская панихида по ведущему и руководителю КВН Александру Маслякову, который скончался 8 сентября на 83-м году жизни, передает NUR.KZ.

Информация об этом появилась на официальной страничке КВН в Instagram.

"11 сентября с 10:00 до 14:00 в Планете КВН пройдет гражданская панихида прощания с Александром Васильевичем", - отмечено в сообщении.

Как отмечает портал РИА Новости, телеведущего планируют похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой. Об этом изданию сообщил источник в его окружении.

Напомним, легендарный телеведущий скончался 8 сентября. Ему было 82 года. Казахстанский продюсер и актер Нурлан Коянбаев почтил память Маслякова, посвятил ему пост в соцсети.