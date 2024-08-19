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Эзотерика

Алена Делона похоронят в его поместье с 35 собаками

Опубликовано:

Ален Делон
Ален Делон. Фото: J. Cuinieres/Roger Viollet via Getty Images

Согласно завещанию актера, его похоронят в собственном поместье во Франции, где уже похоронены 35 его собак, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Издание по информации французских СМИ сообщает, что церемония состоится в середине недели, в поместье Делона, расположенном в коммуне Души.

Церемония должна состояться в часовне в соответствии с указанными в документе пожеланиями.

Похороны пройдут "в условиях строжайшей конфиденциальности", так как при жизни Делон был против их публичности. Церемония прощания с актером, куда смогут прийти его поклонники и коллеги, состоится позже.

Напомним, ранее мы писали, что в воскресенье, 18 августа, не стало известного французского актера Алена Делона. Ему было 88 лет. В 2019 году Ален Делон перенес двойной инсульт и переехал в Швейцарию после перенесенной операции. Последние годы жизни актер страдал от болезни Альцгеймера.

Сегодня российский юморист Максим Галкин показал в Instagram редкие кадры: отрывок из интервью с кинолегендой.

"Ушел Великий Артист. Ален Делон. Покойтесь с миром, Мастер. Отрывки из моего интервью с ним 2012-го года", - написал Максим.

Подписчики пародиста отметили, что Делон - настоящая легенда французского кино, великий актер, который останется в сердцах зрителей навсегда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2150712-alena-delona-pohoronyat-v-ego-pomeste-s-35-sobakami/

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