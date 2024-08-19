"Покойтесь с миром, мастер": Максим Галкин показал отрывок из интервью с Аленом Делоном

Российский юморист Максим Галкин отреагировал на смерть известного французского актера Алена Делона. Пародист разместил в соцсети отрывок из интервью с кинолегендой, передает NUR.KZ.

Максим показал в Instagram редкие кадры.

"Ушел Великий Артист. Ален Делон. Покойтесь с миром, Мастер. Отрывки из моего интервью с ним 2012-го года", - написал Максим.

Подписчики пародиста отметили, что Делон - настоящая легенда французского кино, великий актер, который останется в сердцах зрителей навсегда.

"Максим, спасибо, что показал это интервью! Раньше не видели. Светлая память Ален Делону - замечательному Артисту и Человеку", "Казалось бы, не так давно 2012 год, Делон еще в прекрасном самочувствии, шутит, чувствует жизнь полными красками, как быстро время летит для всех нас", "Вот еще одна легенда нас покинула....", "Красив даже в 88 лет", "Светлая память Алану Делону. Все ходили на его фильмы", - отреагировали пользователи соцсети.

Напомним, в воскресенье, 18 августа, не стало известного французского актера Алена Делона. Ему было 88 лет.