88-летнего Алена Делона ограничили в дееспособности

Суд во Франции ограничил Алена Делона в дееспособности. 88-летний актер больше не сможет распоряжаться собственной недвижимостью, передает NUR.KZ со ссылкой на BFMTV.

Известного французского актера Алена Делона ограничили в дееспособности. 88-летний артист утратил право распоряжаться собственной недвижимостью - этими вопросами теперь будет заниматься сторонний агент, назначенный судом.

Помимо этого, агент будет заниматься некоторыми медицинскими вопросами Делона - например, помогать актеру в его медицинском наблюдении и выборе врачей. Напомним, в 2019 году Ален Делон перенес двойной инсульт и переехал в Швейцарию после перенесенной операции. 88-летний актер также страдает от болезни Альцгеймера.

Тем не менее, сообщается, что все остальные самостоятельные действия Делон может совершать самостоятельно.

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