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"Парню посвятила?": Молдир Ауелбекова рассказала, о ком ее новая песня

Опубликовано:

Молдир Ауелбекова
Молдир Ауелбекова. Кадр из видео: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская актриса и певица Молдир Ауелбекова ответила на вопросы поклонников о том, кому она посвятила новую песню "Жанымда бол", релиз которой состоится 20 июня, передает NUR.KZ.

В новом Instagram-посте Молдир обрадовала поклонников своего творчества - вместе с песней "Жанымда бол" 20 июня выйдет еще и клип на эту песню.

После того, как Ауелбекова опубликовала тизер несколько дней назад, фанаты начали гадать, о ком эта песня. Артистка решила развеять слухи.

"Парню посвятила?" - таких вопросов мне поступает очень много. Парня у меня нет! Я свободна. Если вы вслушаетесь в текст, то поймете, что песня подходит для всех ваших родных и близких. В данный момент, например, я посвящаю эту песню сестре", - пояснила певица, опубликовав видео с ней.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2119920-parnyu-posvyatila-moldir-auelbekova-rasskazala-o-kom-ee-novaya-pesnya/

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