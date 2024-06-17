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Заболевшая Жулдыз Абдукаримова поделилась подробностями своего состояния и реакцией детей на ее вид

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, которая недавно сообщила о болезни, рассказала о том, что с ней произошло, а также поделилась, как отреагировали ее дети, передает NUR.KZ.

По словам актрисы, проблемы со здоровьем дали о себе знать в одну из ночей, когда она едва смогла поднять голову с постели.

"Когда я посмотрелась в зеркало, мои глаза были опухшими, а лицо - бледным. Я, как обычно, была очень уставшей. Но сказала самой себе, что если высплюсь, то все будет хорошо", - поделилась Абдукаримова.

Наутро Жулдыз отменила все мероприятия и съемки на тот день и решила дать себе отдохнуть, но это не помогло. Дети по одному начали заходить к ней в комнату и, как вспоминает супруга Кайрата Нуртаса, они были шокированы увиденным.

"Сезим и Алау разошлись по своим комнатам и плакали, не показывая мне. Нарул вел себя как взрослый мужчина - искал врачей, давал лекарства и обзванивал всех. Хан не отходил от меня. Я потом не могла уснуть полночи - головные боли усиливались", - призналась Жулдыз.

Актриса поняла, что ситуация серьезная, и позвонила подруге - та приехала через 10 минут и отвезла ее в больницу.

"Врачи сказали немедленно ложиться в больницу. Размышляя о том, что будет с моими детьми дома, я решила лечиться в дневном стационаре. На сегодняшний день уже прошла неделя, и я разрываюсь между домом и больницей. Головные боли по-прежнему не редкость.

Пришло время моим детям привыкнуть к тому, что меня лечат, и принять эту информацию. Теперь можно ложиться в больницу. Мать – это целый мир в сознании ребенка. Что с ними будет, если мир пошатнется?" - заключила Абдукаримова.

Актриса театра и кино поблагодарила поклонников за поддержку и добрые пожелания.

Напомним, о проблемах со здоровьем Жулдыз Абдукаримова впервые рассказала несколько дней назад.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2118462-zabolevshaya-zhuldyz-abdukarimova-podelilas-podrobnostyami-svoego-sostoyaniya-i-reakciey-detey-na-ee-vid/

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