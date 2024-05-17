"Я так перепугалась": Айсауле Бакытбек рассказала о произошедшем случае с младшей дочерью

Казахстанская блогерша и интервьюер Айсауле Бакытбек встревожила фолловеров историей, произошедшей с ее младшей дочерью Сатти - малышка чуть не проглотила элемент поделки, передает NUR.KZ.

Начиная свое повествование, мама двоих детей выразила свое уважение родителям, которые уже воспитали детей до совершеннолетнего возраста, потому что это, по ее мнению, тяжело. Произошедшее с ее младшей дочерью заставило Бакытбек изрядно понервничать.

"Я отвлеклась на секунду, и мне показалось, что моя младшая дочь что-то положила себе в рот. Сначала я подумала, что мне показалось, но она начала жевать. Я стала пытаться вытащить и прочувствовала, что это что-то остренькое. Пытались вытащить с мужем, поцарапали ей рот, пошла кровь", - рассказала Айсауле.

Как оказалось, малышка попыталась проглотить пластиковую пятиконечную звездочку, которую используют для поделок.

"Их делала старшая дочь, видимо, она ее прилепила, и звездочка упала на ковер или куда-то. Потом уже смирились с тем, что не можем ее достать, младшая дочь орет... И тогда я заметила, что она прилипла к ее небу. Слава Богу! Я так перепугалась", - поделилась блогерша.

Позже Айсауле показала ту самую звездочку, которую удалось достать изо рта дочери - диаметром она была почти с копейку номиналом в 100 тенге.

Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

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