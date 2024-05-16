Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"В восторге": Айсауле Бакытбек очаровала необычными перевоплощениями

Опубликовано:

Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Кадр из видео: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанская блогерша и интервьюер Айсауле Бакытбек решила продемонстрировать целый ряд весенних нарядов в Instagram и нашла для этого весьма креативный способ, передает NUR.KZ.

В необычном видео можно заметить, как Айсауле Бакытбек меняет весенние наряды. Их количество, однако, посчитать весьма непросто, так как на протяжении ролика у блогерши буквально каждую секунду меняется то верх, то низ.

Айсауле примерила топы, платья, юбки, кофты, блузки, футболки и шорты самых ярких цветов, периодически разбавляя это стильными украшениями.

Подписчики блога Бакытбек остались в восторге от ее креативного подхода к дефиле.

"Ваш контент - это глоток свежего воздуха", "Почему так классно?", "Я в восторге от Ваших видео, так круто", "Красавица-кокетка", "Сколько труда и времени", "Айсауле, шикарно", - написали в комментариях.

Недавно Айсауле Бакытбек очаровала фолловеров милым образом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2101775-v-vostorge-aysaule-bakytbek-ocharovala-neobychnymi-perevoploshcheniyami/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.