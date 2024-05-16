"В восторге": Айсауле Бакытбек очаровала необычными перевоплощениями

Казахстанская блогерша и интервьюер Айсауле Бакытбек решила продемонстрировать целый ряд весенних нарядов в Instagram и нашла для этого весьма креативный способ, передает NUR.KZ.

В необычном видео можно заметить, как Айсауле Бакытбек меняет весенние наряды. Их количество, однако, посчитать весьма непросто, так как на протяжении ролика у блогерши буквально каждую секунду меняется то верх, то низ.

Айсауле примерила топы, платья, юбки, кофты, блузки, футболки и шорты самых ярких цветов, периодически разбавляя это стильными украшениями.

Подписчики блога Бакытбек остались в восторге от ее креативного подхода к дефиле.

"Ваш контент - это глоток свежего воздуха", "Почему так классно?", "Я в восторге от Ваших видео, так круто", "Красавица-кокетка", "Сколько труда и времени", "Айсауле, шикарно", - написали в комментариях.

Недавно Айсауле Бакытбек очаровала фолловеров милым образом.