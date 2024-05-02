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"Какая-то ошибка, не верю": Карина Оксукпаева рассказала о неожиданном диагнозе

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Карина Оксукпаева
Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Автор популярного инстаблога Карина Оксукпаева рассказала, что врачи поставили ей диагноз - алопеция. Испуганная блогерша показала фотошоп-версию себя без волос, передает NUR.KZ.

"Мне поставили алопецию", - рассказала Карина в Instagram, шокировав подписчиков фотографией без волос, сделанной благодаря специальным фильтрам. В следующей Instagram-сторис казахстанская блогерша показала редеющую линию волос с описанием диагноза.

"Алопеция - патологическое частичное или полное выпадение волос на голове, лице и/или на других участках тела, возникающее из-за повреждения волосяных фолликулов", - гласит информация на фотографии Оксукпаевой.

Сторис Карины Оксукпаевой
Сторис Карины Оксукпаевой. Скрин: instagram.com/oksukpaevak

Позже мама троих детей показала пару фотографий, сделанных в медицинском учреждении, и сообщила, что начинает лечение.

"Мне кажется, это какая-то ошибка, я не верю. Даю задание дня и иду решать вопрос с облысением", - рассказала Карина.

Сторис Карины Оксукпаевой
Сторис Карины Оксукпаевой. Скрин: instagram.com/oksukpaevak

Неделю назад Карина Оксукпаева отметила свой 28-й день рождения - с этой датой ее поздравил супруг, известный казахстанский блогер Арман Юсупов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2094605-kakaya-to-oshibka-ne-veryu-karina-oksukpaeva-rasskazala-o-neozhidannom-diagnoze/

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