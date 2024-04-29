"Раненый волк": Еркебулан Токтар показал лицо в синяках
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Казахстанский актер Еркебулан Токтар поделился в Instagram-аккаунте кадрами, которые взволновали его поклонников - лицо кинозвезды было в синяках, передает NUR.KZ.
Звезда фильмов "Бишарашки" и "Женатый холостяк" рассказал, как получил синяки на лице - это произошло во время спаррингов на боксерском ринге. Несмотря на увечья, на опубликованных в соцсети фотографиях Еркебулан широко улыбается.
"Ничто так не украшает мужчину, как синяки после спаррингов", - подписал публикацию актер.
"Воин", "Даже если лицо синее, все равно красивый же", "Береги себя, родной", "Мужской макияж", "Раненый волк", "Ты хороший боец, но береги себя", - отметили поклонники и поклонницы творчества кинозвезды.
В марте похваставшегося прессом на Мальдивах Еркебулана Токтара сравнили с Криштиану Роналду.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2093162-ranenyy-volk-erkebulan-toktar-pokazal-lico-v-sinyakah/