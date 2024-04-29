"Раненый волк": Еркебулан Токтар показал лицо в синяках

Казахстанский актер Еркебулан Токтар поделился в Instagram-аккаунте кадрами, которые взволновали его поклонников - лицо кинозвезды было в синяках, передает NUR.KZ.

Звезда фильмов "Бишарашки" и "Женатый холостяк" рассказал, как получил синяки на лице - это произошло во время спаррингов на боксерском ринге. Несмотря на увечья, на опубликованных в соцсети фотографиях Еркебулан широко улыбается.

"Ничто так не украшает мужчину, как синяки после спаррингов", - подписал публикацию актер.

"Воин", "Даже если лицо синее, все равно красивый же", "Береги себя, родной", "Мужской макияж", "Раненый волк", "Ты хороший боец, но береги себя", - отметили поклонники и поклонницы творчества кинозвезды.

В марте похваставшегося прессом на Мальдивах Еркебулана Токтара сравнили с Криштиану Роналду.