Похваставшегося прессом на Мальдивах Еркебулана Токтара сравнили с Криштиану Роналду

Казахстанский актер Еркебулан Токтар отдыхает на Мальдивах - 28-летний молодой человек похвастался прекрасной физической формой на берегу океана, передает NUR.KZ.

Звезда фильмов "Женатый холостяк" и "Бишарашки" показал мальдивский загар на свежих фото в Instagram. Еркебулан позировал на берегу океана в салатовых пляжных шортах, встав одной ногой на бортик.

Поклонники и поклонницы творчества актера начали гадать, кто составил Еркебулану компанию на райском курорте. Кто-то даже сравнил его с легендарным португальским футболистом Криштиану Роналду.

"С какой девушкой ты там отдыхаешь?", "Где стыд, ты же казахский парень", "Хорошего отдыха", "Отлично - эта фотография явно бесит всех, кто сейчас работает", "Интересно, один ли он поехал", "Криштиану Токтар", "Не упади оттуда", - написали подписчики в комментариях.

Ранее мы писали, что на день рождения своего младшего брата Еркебулан Токтар подарил ему автомобиль.