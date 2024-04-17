Блогер Zheka Fatbelly растрогал кадрами спасения животных в затопленном Петропавловске

Казахстанский блогер Женис Омаров, известный как Zheka Fatbelly, отправился в подтопленный Петропавловск, чтобы оказать помощь пострадавшим от большой воды, передает NUR.KZ.

"На расстоянии наблюдать за этим не было сил. Прилетели и сразу на север! Терпения всем!" - написал Женис.

Блогер показал, как обстоят дела в Петропавловске, он принялся за работу вместе со спасателями.

"Время 3.41, нас разбудили, чтобы эвакуировать людей. Мы идем за нашими братьями меньшими. Это аул Большая Малышка. Нашли собак. Вам, пацаны, поклоны, аплодисменты", - обратился блогер к спасателям со словами благодарности.

Женис показал трогательные кадры спасения семьи собак - молодую мать спасли вместе со щенятами, а позже нашелся и отец семейства хвостатых.

"Самое милое за сегодня", - подписал Zheka Fatbelly кадры.

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