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"Похорошела и стала женственнее": фотосет Карины Оксукпаевой с младшим сыном восхитил Казнет

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Карина Оксукпаева
Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Младшему сыну популярной казахстанской видеоблогерши Карины Оксукпаевой Дамиру исполнилось два месяца. Знаменитая мама устроила фотосессию с малышом - кадры умилили Казнет, передает NUR.KZ.

Нежные кадры мамы с сыном собрали массу положительных откликов. Карина Оксукпаева предстала перед камерой в разных образах, но все фотографии получились одинаково умилительными по мнению подписчиков ее блога в Instagram.

"Именно так я ощущаю материнство с Домиком", - поделилась Оксукпаева.

"4 - очень живая и красивая фотокарточка на память", "Следующий ребенок будет девочкой 100%", "Смесь Алима и Тимы" (старшие сыновья Оксукпаевой - прим. ред.), "С рождением третьего малыша Вы так похорошели и стали женственнее!", "Золотые! Это очень красиво", - отметили подписчики Карины в комментариях под постом.

В начале февраля Оксукпаева сообщала о проблемах в отношениях с супругом - блогером Арманом Юсуповым. По словам Карины, виной всему - быт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2062697-pohoroshela-i-stala-zhenstvennee-fotoset-kariny-oksukpaevoy-s-mladshim-synom-voshitil-kaznet/

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