"Похорошела и стала женственнее": фотосет Карины Оксукпаевой с младшим сыном восхитил Казнет

Младшему сыну популярной казахстанской видеоблогерши Карины Оксукпаевой Дамиру исполнилось два месяца. Знаменитая мама устроила фотосессию с малышом - кадры умилили Казнет, передает NUR.KZ.

Нежные кадры мамы с сыном собрали массу положительных откликов. Карина Оксукпаева предстала перед камерой в разных образах, но все фотографии получились одинаково умилительными по мнению подписчиков ее блога в Instagram.

"Именно так я ощущаю материнство с Домиком", - поделилась Оксукпаева.

"4 - очень живая и красивая фотокарточка на память", "Следующий ребенок будет девочкой 100%", "Смесь Алима и Тимы" (старшие сыновья Оксукпаевой - прим. ред.), "С рождением третьего малыша Вы так похорошели и стали женственнее!", "Золотые! Это очень красиво", - отметили подписчики Карины в комментариях под постом.

В начале февраля Оксукпаева сообщала о проблемах в отношениях с супругом - блогером Арманом Юсуповым. По словам Карины, виной всему - быт.