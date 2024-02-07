Трагически погиб продюсер, работавший со Скриптонитом и Анной Asti

Продюсер Георгий Аглицкий разбился насмерть на байке на Бали. Молодому человеку было всего 27 лет - за свою карьеру он успел поработать с множеством музыкантов, передает NUR.KZ со ссылкой на StarHit.

Друзья молодого продюсера поделились трагической новостью — 27-летний Аглицкий попал в смертельное ДТП. Сообщается, что члены его семьи вскоре отправятся на курорт, чтобы проститься с Георгием.

"Родители Гоши приняли решение его кремировать. Мама завтра вылетает на остров", — сообщили знакомые Аглицкого. Они также организовали сбор помощи родным продюсера.

Георгий активно вел Instagram - там он гордо демонстрировал результаты работы над своими проектами. Одной из последних его работ стала трилогия видеоклипов для Анны Asti - "Космически", "Пообещай" и "Дурак", где он выступил в качестве исполнительного продюсера.

Кроме этого, Георгий Аглицкий успел поработать над клипами для таких артистов, как Скриптонит, Лолита, Федук и Элджей.