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Трагически погиб продюсер, работавший со Скриптонитом и Анной Asti

Опубликовано:

Георгий Аглицкий
Георгий Аглицкий. Фото: instagram.com/johnyomg

Продюсер Георгий Аглицкий разбился насмерть на байке на Бали. Молодому человеку было всего 27 лет - за свою карьеру он успел поработать с множеством музыкантов, передает NUR.KZ со ссылкой на StarHit.

Друзья молодого продюсера поделились трагической новостью — 27-летний Аглицкий попал в смертельное ДТП. Сообщается, что члены его семьи вскоре отправятся на курорт, чтобы проститься с Георгием.

"Родители Гоши приняли решение его кремировать. Мама завтра вылетает на остров", — сообщили знакомые Аглицкого. Они также организовали сбор помощи родным продюсера.

Георгий активно вел Instagram - там он гордо демонстрировал результаты работы над своими проектами. Одной из последних его работ стала трилогия видеоклипов для Анны Asti - "Космически", "Пообещай" и "Дурак", где он выступил в качестве исполнительного продюсера.

Кроме этого, Георгий Аглицкий успел поработать над клипами для таких артистов, как Скриптонит, Лолита, Федук и Элджей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2059714-tragicheski-pogib-prodyuser-rabotavshiy-so-skriptonitom-i-annoy-asti/

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