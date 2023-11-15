"Как всегда космически": Anna Asti представила "тройной" видеоклип на новые песни (видео)

"Космически", "Пообещай" и "Дурак" - три песни из нового альбома Anna Asti получили визуальное сопровождение. Певица объединила их в один большой видеоклип, передает NUR.KZ.

Украинская певица Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Anna Asti, выпустила новый клип - причем не на одну, а сразу на три песни. Визуальное сопровождение получили треки из второго студийного альбома исполнительницы под названием "Царица", который вышел 29 сентября.

Видеоряд открывает трек "Космически" - танцевальная песня о том, как молодой человек добивается расположения девушки, хотя она еще не отошла от предыдущих отношений.

"Рано влюбляться, мне опять вовсю кричит моя интуиция, а мне с тобой космически, так не бывает практически", - поет Анна. Исполнительница предстала в двух разных образах, в одном из них у Asti фиолетовые волосы.

Резкая смена настроения и образа предстает во втором треке - "Пообещай" - это нежная баллада о доверии и предательстве. Эта часть клипа более темная, для видео Анна "перевоплотилась" в русалку.

Финальная песня "Дурак" более дерзкая и в то же время отчаянная, и визуал получился соответствующий. "За всю ту боль из моих новых грустных песен ты не расплатишься даже жизней за десять, но если ты напишешь даже невзначай мне, то мое сердце снова разорвет на части", - говорится в тексте композиции.

Поклонники оценили новую работу исполнительницы.

"3 клипа в одном - это огонь! Анна, спасибо вам и вашей команде, это бесподобно!", "Красивая песня, Анечка, как всегда космически исполняет хиты", "Спасибо большое за прекрасное творчество!" - гласят восхищенные комментарии под видео.