Звезда фильма "Паразиты" найден мертвым в своей машине

Исполнитель одной из главных ролей в оскароносном фильме "Паразиты", южнокорейский актер Ли Сон-гюн найден мертвым в своей машине в Сеуле, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Как сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям Южной Кореи, Ли Сон-гюн был найден мертвым в машине в центральном парке Сеула.

Ранее жена 48-летнего актера обратилась к стражам порядка с заявлением, что ее супруг ушел из дома, оставив нечто похожее на предсмертную записку.

Кроме того, Ли Сон-гюн находился под следствием по обвинению в употреблении психоактивных веществ. В Южной Корее действуют жесткие законы, связанные с употреблением запрещенных веществ.

Наркопреступления наказываются тюремным заключением на срок не менее шести месяцев или до 14 лет для рецидивистов и торговцев.

Напомним, 10 февраля 2020 года в Лос-Анджеле прошла 92-я ежегодная церемония вручения премии "Оскар". Лучшим фильмом года была признана картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

Сюжет фильма повествует про две семьи, одна из которых ютится в подвале, а другая обитает в роскошном особняке. Благодаря фильму мир узнал, что тысячи людей в Сеуле действительно живут в подобных квартирах.

Летом 2022 года стало известно, что власти южнокорейской столицы Сеула хотят поэтапно отказываться от подвальных или полуподвальных квартир.

Причиной такого решения послужил сильный ливень, жертвами которого стали несколько человек.