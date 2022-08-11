Подвальные дома из фильма "Паразиты" запретят в Южной Корее из-за угрозы затопления
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Власти южнокорейской столицы Сеула хотят поэтапно отказываться от подвальных или полуподвальных квартир. Причиной такого решения послужил недавний сильный ливень, жертвами которого стали несколько человек, передает Bloomberg.
Строительство таких жилищ запретят, а арендодателям дадут до 20 лет, чтобы удалить постройки. В 2020 году в Сеуле было примерно 200 тысяч подобных квартир.
Подвальные или полуподвальные дома - символ неравенства в Южной Корее. Обычно в таких жилищах проживают люди с низким достатком. Наиболее ярко это было показано в оскароносном фильме Пон Джун Хо "Паразиты", где семья главного героя как раз проживала в подвальном доме.
Решение властей Сеула связано с недавним сильнейшим с 1904 года ливнем, в результате которого несколько человек утонули в подвальных или полуподвальных домах. Число пропавших без вести увеличилось до 16 человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982684-podvalnye-doma-zapretyat-v-yuzhnoy-koree-iz-za-opasnosti-zatopleniya-vo-vremya-silnyh-livney/