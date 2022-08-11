Подвальные дома из фильма "Паразиты" запретят в Южной Корее из-за угрозы затопления

Сеул. Иллюстративное фото: Pexels

Власти южнокорейской столицы Сеула хотят поэтапно отказываться от подвальных или полуподвальных квартир. Причиной такого решения послужил недавний сильный ливень, жертвами которого стали несколько человек, передает Bloomberg.

Строительство таких жилищ запретят, а арендодателям дадут до 20 лет, чтобы удалить постройки. В 2020 году в Сеуле было примерно 200 тысяч подобных квартир.

Подвальные или полуподвальные дома - символ неравенства в Южной Корее. Обычно в таких жилищах проживают люди с низким достатком. Наиболее ярко это было показано в оскароносном фильме Пон Джун Хо "Паразиты", где семья главного героя как раз проживала в подвальном доме.

Решение властей Сеула связано с недавним сильнейшим с 1904 года ливнем, в результате которого несколько человек утонули в подвальных или полуподвальных домах. Число пропавших без вести увеличилось до 16 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982684-podvalnye-doma-zapretyat-v-yuzhnoy-koree-iz-za-opasnosti-zatopleniya-vo-vremya-silnyh-livney/