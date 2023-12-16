Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Названа причина смерти Мэттью Перри

Опубликовано:

Мэтью Перри
Мэтью Перри. Фото: Dave Benett/Getty Images

Судмедэксперты назвали причину смерти известного голливудского актера Мэтью Перри - они завершили исследования и опубликовали отчет, передает The New York Times.

В отчете о вскрытии говорится, что актер умер от "острого воздействия кетамина" - анестетика с психоделическими свойствами. Подчеркивается, что на протяжении долгих лет Перри боролся с пьянством и употреблением наркотиков.

В офисе судмедэксперта заявили, что его смерти способствовали утопление, ишемическая болезнь сердца и действие опиоидов, однако вскрытие приписало его смерть в первую очередь "острому воздействию кетамина".

В отчете о вскрытии также сказано, что Перри "находился на терапии инфузией кетамина" однако его последний курс лечения состоялся примерно за полторы недели до его смерти. Тем не менее, по словам экспертов, препарат в его организме в момент смерти не мог быть результатом этой инфузионной терапии - период полураспада препарата составляет три-четыре часа или меньше.

Отмечается, что некоторые наркозависимые используют кетамин в рекреационных целях.

Издание подчеркивает, что не так давно медики заявили об опасности лечения психических расстройств с помощью препарата.

Напомним, о смерти Мэттью Перри стало известно 29 октября. 54-летний актер был известен по роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья", который выходил с 1994 по 2004 год. Перри был найден мертвым у себя дома, и с тех пор бесчисленное множество поклонников и коллег поделились в интернете своим горем в связи с его смертью.\

Он был похоронен в Лос-Анджелесе. Позже его именем назван фонд помощи наркозависимым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2051154-nazvana-prichina-smerti-mettyu-perri/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.