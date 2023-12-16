Названа причина смерти Мэттью Перри

Судмедэксперты назвали причину смерти известного голливудского актера Мэтью Перри - они завершили исследования и опубликовали отчет, передает The New York Times.

В отчете о вскрытии говорится, что актер умер от "острого воздействия кетамина" - анестетика с психоделическими свойствами. Подчеркивается, что на протяжении долгих лет Перри боролся с пьянством и употреблением наркотиков.

В офисе судмедэксперта заявили, что его смерти способствовали утопление, ишемическая болезнь сердца и действие опиоидов, однако вскрытие приписало его смерть в первую очередь "острому воздействию кетамина".

В отчете о вскрытии также сказано, что Перри "находился на терапии инфузией кетамина" однако его последний курс лечения состоялся примерно за полторы недели до его смерти. Тем не менее, по словам экспертов, препарат в его организме в момент смерти не мог быть результатом этой инфузионной терапии - период полураспада препарата составляет три-четыре часа или меньше.

Отмечается, что некоторые наркозависимые используют кетамин в рекреационных целях.

Издание подчеркивает, что не так давно медики заявили об опасности лечения психических расстройств с помощью препарата.

Напомним, о смерти Мэттью Перри стало известно 29 октября. 54-летний актер был известен по роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья", который выходил с 1994 по 2004 год. Перри был найден мертвым у себя дома, и с тех пор бесчисленное множество поклонников и коллег поделились в интернете своим горем в связи с его смертью.\

Он был похоронен в Лос-Анджелесе. Позже его именем назван фонд помощи наркозависимым.