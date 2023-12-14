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"Надо носить маски и соблюдать дистанцию": Иосиф Пригожин выложил видео из кареты скорой помощи

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Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин. Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин вышел в Instagram, чтобы сообщить о текущем состоянии здоровья после недавней госпитализации. Продюсер рассказал, что вернулся домой, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад разные источники сообщили, что супруг певицы Валерии попал в больницу с сильным гриппом. Врачи заподозрили у Иосифа Пригожина пневмонию.

Позже, в интервью изданию "Московский комсомолец", продюсер рассказал, что подцепил вирус на съемках.

"Пневмонию вовремя поймали, в первый же день. Процент поражения легких небольшой - 10 процентов. Я теперь понимаю, что был дурак: расслабился. Надо носить маски и соблюдать дистанцию", - сообщил Иосиф Пригожин.

Сегодня продюсер выложил историю в Instagram - видео из кареты скорой помощи в момент госпитализации. Судя по ракурсу, Иосиф снимал его сам - Пригожин лежал под капельницей, а машина была в движении.

В публикации Иосиф Пригожин выразил благодарность всем, кто помогал и поддерживал его в этот непростой момент, а также сообщил о своей выписке из больницы.

"Спасибо большое всем, кто за меня переживал, и тем, кто оказал своевременную помощь. Я дома", - пишет продюсер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2050839-nado-nosit-maski-i-soblyudat-distantsiyu-iosif-prigozhin-vylozhil-video-iz-karety-skoroy-pomoschi/

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