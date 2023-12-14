"Надо носить маски и соблюдать дистанцию": Иосиф Пригожин выложил видео из кареты скорой помощи

Иосиф Пригожин вышел в Instagram, чтобы сообщить о текущем состоянии здоровья после недавней госпитализации. Продюсер рассказал, что вернулся домой, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад разные источники сообщили, что супруг певицы Валерии попал в больницу с сильным гриппом. Врачи заподозрили у Иосифа Пригожина пневмонию.

Позже, в интервью изданию "Московский комсомолец", продюсер рассказал, что подцепил вирус на съемках.

"Пневмонию вовремя поймали, в первый же день. Процент поражения легких небольшой - 10 процентов. Я теперь понимаю, что был дурак: расслабился. Надо носить маски и соблюдать дистанцию", - сообщил Иосиф Пригожин.

Сегодня продюсер выложил историю в Instagram - видео из кареты скорой помощи в момент госпитализации. Судя по ракурсу, Иосиф снимал его сам - Пригожин лежал под капельницей, а машина была в движении.

В публикации Иосиф Пригожин выразил благодарность всем, кто помогал и поддерживал его в этот непростой момент, а также сообщил о своей выписке из больницы.

"Спасибо большое всем, кто за меня переживал, и тем, кто оказал своевременную помощь. Я дома", - пишет продюсер.