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Иосиф Пригожин попал в больницу

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Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин. Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Российский продюсер Иосиф Пригожин вчера был госпитализирован в больницу. Сообщается, что у него "сильный грипп, есть подозрение на пневмонию".

Как сообщают "Аргументы и факты", продюсер Иосиф Пригожин подтвердил им, что находится в больнице.

Затем РИА Новости директор продюсерского центра и первый ассистент Пригожина Станислав Калинкин рассказал, что госпитализация продюсера была внеплановой.

Телеведущая Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале, что смогла дозвониться до Пригожина. Она отмечает, что у продюсера грипп.

"Дозвонилась до Иосифа Пригожина, сказал и разрешил написать: "Просто сильный грипп, есть подозрение на пневмонию, лежу в Лапино у Курцера. С чего паника, не понимаю", – говорится в публикации.

Напомним, еще в 2021 году Иосиф Пригожин рассказал, как заболел коронавирусом. Коварная болезнь подстерегла, когда они с Валерией находились в Дубае. Певица перенесла заболевание легко, а вот Пригожину пришлось пройти "несколько кругов ада", чтобы снова встать на ноги.

Добавим, что по информации на сайт РБК, Иосиф Пригожин – это продюсер, создатель лейблов "ОРТ-рекордз", NOX Music. Он возглавляет российский телевизионный канал "Авто Плюс".

Родился в Махачкале 2 апреля 1969 года. В 16 лет Пригожин переехал в Москву, где в 1986 году окончил вечернюю школу № 87. Он посещал театральную студию "Гамма", а затем в 1994 году со второй попытки поступил в ГИТИС на специальность "театроведение" и окончил учебу в 2000-м.

Пригожин продюсировал Алену Свиридову, Кристину Орбакайте, Александра Маршала, команды "Парк Горького", "Дюна", "Король и Шут". В апреле 2003 подписал контракт с Валерией. В октябре студия NOX Music выпустила ее диск "Страна любви".

Он дважды был женат. Сейчас находится в браке с Валерией. Они поженились 5 июня 2004 года. От предыдущего брака у него есть трое детей. Также у продюсера есть ребенок от женщины, с которой не состоял в зарегистрированном браке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2050151-iosif-prigozhin-popal-v-bolnitsu/

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