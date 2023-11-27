"Дарящий свет, тепло и музыку": казахстанские артисты скорбят по Акжолу Меирбекову
Опубликовано:
Казахстанские артисты шокированы смертью 73-летнего солиста группы "Дос-Мукасан" Акжола Меирбекова. Они выразили свои соболезнования его родным, передает NUR.KZ.
25 ноября стало известно о смерти солиста легендарной группы "Дос-Мукасан" Акжола Меирбекова. Ему было 73 года.
Смерть исполнителя стала шокирующей. Свою скорбь представители отечественного шоу-бизнеса продолжают выражать в своих постах в соцсети.
Певец Марат Омаров признался, что не может поверить в случившееся.
"Мое сердце до сих пор не может принять этого, ведь он только вчера блистал на сцене, всю жизнь служил искусству и дарил свое творчество народу. Пусть душа его будет в раю. Выражаем соболезнования всему казахстанскому народу, его семье", - отмечено в ленте.
Алишер Каримов записал видео, в котором рассказал, как много значил для него Акжол ака, как он его называл всегда. Исполнитель отметил, что всегда будет хранить в памяти теплые воспоминания о певце.
"Очень яркий момент был, когда я должен был участвовать на конкурсе "Славянский базар", представлять Казахстан. И я никак не мог выбрать песню на славянском языке славянского композитора.
Я не знаю, почему я позвонил Акжолу Меирбекову, попросил совета в выборе песни, он сказал мне: "Пой песню "Аленушка".
Я спел ее на "Славянском базаре" и помню, были нескончаемые аплодисменты. Спасибо вам за ваше присутствие в моей жизни, моем творчестве, Акжол ака. Хотелось бы фрагмент этой песни посвятить вам и эти аплодисменты тоже посвятить вам", - отметил Алишер.
Певица Шахизада тоже посвятила пост безвременно ушедшему коллеге. Она отметила, что очень скорбит по нему и шокирована случившимся.
Продюсер Гульзира Айдарбекова и ее супруг в сторис выразили свои соболезнования родным и близким артиста.
"Пусть ваша душа пребудет в раю. Наши соболезнования родным. Мы разделяем с ними горечь утраты", - отмечено в публикации.
Певица Диана Шарапова тоже написала пост.
"Акжол ага! Будем помнить Вас жизнерадостным, веселым, дарящим свет, тепло и музыку нам всем. Светлая память", - отметила она.
Бейбит Корган на своей страничке отметил, что артист всегда с большой теплотой относился к нему.
"При встрече он всегда называл меня Бейбитжан. Он был очень добрым", - высказался исполнитель с особой скорбью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2047761-daryaschiy-svet-teplo-i-muzyku-kazahstanskie-artisty-skorbyat-po-akzholu-meirbekovu/