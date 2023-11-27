"Дарящий свет, тепло и музыку": казахстанские артисты скорбят по Акжолу Меирбекову

Казахстанские артисты шокированы смертью 73-летнего солиста группы "Дос-Мукасан" Акжола Меирбекова. Они выразили свои соболезнования его родным, передает NUR.KZ.

25 ноября стало известно о смерти солиста легендарной группы "Дос-Мукасан" Акжола Меирбекова. Ему было 73 года.

Смерть исполнителя стала шокирующей. Свою скорбь представители отечественного шоу-бизнеса продолжают выражать в своих постах в соцсети.

Певец Марат Омаров признался, что не может поверить в случившееся.

"Мое сердце до сих пор не может принять этого, ведь он только вчера блистал на сцене, всю жизнь служил искусству и дарил свое творчество народу. Пусть душа его будет в раю. Выражаем соболезнования всему казахстанскому народу, его семье", - отмечено в ленте.

Алишер Каримов записал видео, в котором рассказал, как много значил для него Акжол ака, как он его называл всегда. Исполнитель отметил, что всегда будет хранить в памяти теплые воспоминания о певце.

"Очень яркий момент был, когда я должен был участвовать на конкурсе "Славянский базар", представлять Казахстан. И я никак не мог выбрать песню на славянском языке славянского композитора.

Я не знаю, почему я позвонил Акжолу Меирбекову, попросил совета в выборе песни, он сказал мне: "Пой песню "Аленушка".

Я спел ее на "Славянском базаре" и помню, были нескончаемые аплодисменты. Спасибо вам за ваше присутствие в моей жизни, моем творчестве, Акжол ака. Хотелось бы фрагмент этой песни посвятить вам и эти аплодисменты тоже посвятить вам", - отметил Алишер.

Певица Шахизада тоже посвятила пост безвременно ушедшему коллеге. Она отметила, что очень скорбит по нему и шокирована случившимся.

Продюсер Гульзира Айдарбекова и ее супруг в сторис выразили свои соболезнования родным и близким артиста.

"Пусть ваша душа пребудет в раю. Наши соболезнования родным. Мы разделяем с ними горечь утраты", - отмечено в публикации.

Сторис Нуртаса и Гульзиры Айдарбековых. Скрин: instagram.com/gulziraaidarbekova/aidarbekov_nurtas

Певица Диана Шарапова тоже написала пост.

"Акжол ага! Будем помнить Вас жизнерадостным, веселым, дарящим свет, тепло и музыку нам всем. Светлая память", - отметила она.

Бейбит Корган на своей страничке отметил, что артист всегда с большой теплотой относился к нему.

"При встрече он всегда называл меня Бейбитжан. Он был очень добрым", - высказался исполнитель с особой скорбью.