Умер солист группы "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков
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Умер солист легендарной группы "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков - ему было 73 года. Информацию об этом сообщили официальном профиле музыкального коллектива в Instagram.
Подчеркивается, что продолжительное время Акжол Нускабекович болел.
"Потеря дорогого гражданина, который много лет пел в художественном коллективе, ранила наши души. Выражаем соболезнования казахскому народу", - говорится в сообщении.
Телеканал Qazaqstan в своем официальном Telegram-канале также сообщил о смерти музыканта. Отмечается, что Меирбеков Акжол Нускабекович родился 26 июля 1950 года в городе Арысь Южно-Казахстанской области.
В 1978 году был принят в ансамбль "Дос-Мукасан", а в 1985-1994 выступал в ансамблях "Аркас", "Сазген", "Адырна" Алматинской областной филармонии.
Награжден несколькими медалями - заслуженный артист Республики Казахстан.
Напомним, летом этого года не стало одного из основателей ансамбля, ударника "Дос-Мукасан" Александра Литвинова. Ему было 74 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2047618-umer-solist-gruppy-dos-mukasan-akzhol-meirbekov/