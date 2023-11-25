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Умер солист группы "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков

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Акжол Меирбеков
Акжол Меирбеков. Фото: instagram.com/akzholmeirbekov

Умер солист легендарной группы "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков - ему было 73 года. Информацию об этом сообщили официальном профиле музыкального коллектива в Instagram.

Подчеркивается, что продолжительное время Акжол Нускабекович болел.

"Потеря дорогого гражданина, который много лет пел в художественном коллективе, ранила наши души. Выражаем соболезнования казахскому народу", - говорится в сообщении.

Телеканал Qazaqstan в своем официальном Telegram-канале также сообщил о смерти музыканта. Отмечается, что Меирбеков Акжол Нускабекович родился 26 июля 1950 года в городе Арысь Южно-Казахстанской области.

В 1978 году был принят в ансамбль "Дос-Мукасан", а в 1985-1994 выступал в ансамблях "Аркас", "Сазген", "Адырна" Алматинской областной филармонии.

Награжден несколькими медалями - заслуженный артист Республики Казахстан.

Напомним, летом этого года не стало одного из основателей ансамбля, ударника "Дос-Мукасан" Александра Литвинова. Ему было 74 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2047618-umer-solist-gruppy-dos-mukasan-akzhol-meirbekov/

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