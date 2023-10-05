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Актер Кевин Спейси попал в больницу в Ташкенте

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Кевин Спейси
Кевин Спейси. Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images

Голливудского актера Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте из-за проблем со здоровьем. Эти дни он проводил в Узбекистане на международном кинофестивале, передает NUR.KZ со ссылкой на The Sun.

По информации издания, актер Кевин Спейси находился 15-м Ташкентском международном кинофестивале в Узбекистане, когда у него внезапно на восемь секунд онемела вся левая рука. Опасаясь возможного сердечного приступа, его госпитализировали в одну из городских больниц. Однако врачи сообщили, что проблем с сердцем не было.

64-летний лауреат премии "Оскар" нехорошо себя почувствовал во время экскурсии по музею Афрасияб в Самарканде.

К слову, Спейси выступил с речью на церемонии закрытия фестиваля в понедельник.

Местное издание Фергана сообщило, что вначале звезда "Карточного домика" прибыл в Ташкент, а затем посетил Самарканд, где прошел по красной ковровой дорожке на церемонии закрытия кинофестиваля.

К слову, также Спейси вручил награду "За лучший дебют" казахстанскому режиссеру Максиму Акбарову за фильм "Степь". Помимо актера на мероприятии присутствовали сербский режиссер Эмир Кустурица, польский режиссер и продюсер Кшиштоф Занусси, звезда "Такси" Сами Насери и другие.

Обвинения в домогательствах

Напомним, что осенью 2018 года актера Кевина Спейси обвинили в многочисленных случаях сексуальных домогательств и насилия.

В роли обвинителей выступили по меньшей мере 15 мужчин. Однако доказать вину актера так и не удалось. А минувшей весной голливудскому актеру Кевину Спейси официально предъявили обвинение в сексуальных домогательствах по четырем пунктам.

В октябре прошлого года присяжные оправдали актера Кевина Спейси по делу о домогательствах в отношении его коллеги Энтони Рэппа, когда тому было 14 лет. После оглашения приговора Кевин Спейси не смог сдержать слез. Он обнял своих адвокатов и помощника.

В июле этого года суд Лондона оправдал актера по девяти пунктам обвинения, которые касались домогательств в отношении четырех мужчин. Услышав приговор, Спейси тоже не смог сдержать слез.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2039633-akter-kevin-speysi-popal-v-bolnitsu-v-tashkente/

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