Кевину Спейси предъявили обвинение в сексуальном насилии в отношении трех мужчин

Кевин Спейси на фестивале стартапов в Мюнхене в 2017 году. Фото: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images

Королевская прокуратура Великобритании сообщила, что голливудскому актеру Кевину Спейси предъявили обвинение в сексуальных домогательствах по четырем пунктам, передает CNN.

Преступления, по данным Королевской прокуратуры Великобритании, были совершены Спейси в отношении трех мужчин.

Два инцидента произошли в 2005 году в Лондоне. Предполагаемая жертва - мужчина, которому сейчас за 40 лет. Еще два - в 2008 году. И один в 2013 году в Глостершире. В двух последних случаях, по данным следствия, это были двое мужчин, которым на данный момент за 30 лет.

Обвинения могут быть предъявлены после того, как Спейси въедет на территорию Англии или Уэльса. Сейчас актер находится в другой стране.

Осенью 2018 года актера обвинили в многочисленных случаях сексуальных домогательств и насилия. В роли обвинителей выступили по меньшей мере 15 мужчин. Однако доказать вину актера так и не удалось.

А в июне прошлого года в Италии стартовали съемки фильма режиссера Франко Неро с участием Спейси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1971278-kevinu-speysi-predyavili-obvinenie-v-seksualnom-nasilii-v-otnoshenii-treh-muzhchin/