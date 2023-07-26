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Присяжные признали Кевина Спейси невиновным в домогательствах

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Кевин Спейси
Кевин Спейси. Фото: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images

Присяжные в лондонском суде признали актера Кевина Спейси невиновным в сексуальных домогательствах.

Суд оправдал актера по девяти пунктам обвинения, которые касались домогательств в отношении четырех мужчин.

Перед вынесением вердикта жюри присяжных совещалось более 12 часов.

Сам Кевин Спейси отреагировал на решение эмоционально. Услышав, что его оправдали по всем эпизодам, он расплакался.

Спейси не признавал вину ни по одному из этих эпизодов, которые относятся к периоду 2001-2013 годов.

Процесс в королевском суде Саутуорка в Лондоне продолжался почти месяц.

Имена предполагаемых жертв не разглашались в целях соблюдения объективности процесса.

Обвинения строились на эпизодах различной степени тяжести – от домогательств до сексуального насилия.

Спейси во время дачи показаний заявил, что раздавлен обвинениями, которые выдвинули против него.

Актер утверждал, что все действия между ним и обвинителями совершались по обоюдному согласию, а насилия в них не было.

Процесс в Лондоне – третье дело против Кевина Спейса, дошедшее до суда. Первые два он также выиграл.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2030209-prisyazhnye-priznali-kevina-speysi-nevinovnym-v-domogatelstvah/

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