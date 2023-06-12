"Опасность еще не миновала": Жулдыз Абдукаримова о пожаре в Абайской области

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова написала на своей странице в Instagram о ЧП в Абайской области. Артистка также выразила свои соболезнования родным и близким погибшим, передает NUR.KZ.

Актриса написала о пожаре, бушующем на востоке страны, и выразила слова скорби семьям погибших.

"Жители пострадавших районов говорят, что убегали из дома, даже не взяв документы. Площадь пострадавших от пожаров лесных массивов с каждым мгновением увеличивается. Опасность еще не миновала. Сильный ветер не позволяет потушить пламя.

В борьбе с безмолвным врагом погибло 14 лесников. Мои глубочайшие соболезнования их семьям", - написала представительница отечественного шоу-бизнеса.

Напомним, в результате масштабного пожара в Абайской области погибли 14 лесничих, сотрудников природного резервата "Семей орманы". Позднее стало известно еще об одном пропавшем при тушении пожара.

Новый глава МЧС Сырым Шарипханов рассказал о текущей обстановке в регионе. По его словам, на данный момент ситуация стабильная и находится под контролем, однако из-за погодных условий есть возможность увеличения распространения пожара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2024422-opasnost-esche-ne-minovala-zhuldyz-abdukarimova-o-pozhare-v-abayskoy-oblasti/