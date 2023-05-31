"Сбежала из больницы": певица Слава вышла на связь и озвучила свой диагноз

Певица Слава. Фото: instagram.com/nastya_slava

Российская певица Слава вышла на связь с поклонниками в Instagram после экстренной госпитализации и сообщила о своем состоянии здоровья, передает NUR.KZ.

Два дня назад популярная российская певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, была срочно госпитализирована в больницу с подозрением на воспаление легких.

Вчера вечером артистка впервые вышла на связь и поблагодарила поклонников за поддержку и переживания, а также рассказала о своем самочувствии.

"Я уже дома. Со мной все в порядке. Извините, что заставила вас нервничать. Просто очень затяжной бронхит, который переносила на ногах, работала. Видимо я не всесильна все-таки оказалась. Меня госпитализировали. Очень большая температура поднялась, рвота. Но я сбежала из больницы. Сказала, чтоб меня лечили амбулаторно. Сказали, что через два дня уже встану на ноги. Спасибо за поддержку", - сообщила Слава.

Видео взято со страницы Славы в Instagram

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2022725-sbezhala-iz-bolnitsy-pevitsa-slava-vyshla-na-svyaz-i-ozvuchila-svoy-diagnoz/