"Должен огорчить всех каркающих": Петросян высказался о своей госпитализации

Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Известный российский юморист Евгений Петросян высказался по поводу распространившихся слухов о его здоровье. Пользователи Instagram пожелали долгих лет жизни артисту, передает NUR.KZ.

Напомним, российские СМИ распространили информацию о том, что 77-летний Петросян попал в реанимацию после установки зубного импланта. Однако его супруга опровергла это. По ее словам, муж находился на плановом осмотре.

Юморист написал пост в Instagram, в котором высказался по поводу слухов о его здоровье.

"В 60-х, когда я был конферансье, в моем репертуаре была тьма интермедий, юмористических стихов, реприз, рассказиков, фельетонов и басен.

Одна была приблизительно такая: "Лиса бежала по лесу, устала и присела отдохнуть на железнодорожных путях, положив свой красивый пушистый хвост на рельсу... так ей было почему-то удобно.

Проехал поезд и отрезал лисе ее красивый и пушистый хвост. Лиса грустно посмотрела и сказала: "Вот времена настали! Ну просто ничего положить нельзя!".

Вот так и я скажу: вот времена настали. На три дня в больницу нельзя прилечь. Сразу похоронят. Должен огорчить всех каркающих: не дождетесь!" - отметил он (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.).

"Живите долго! И радуйте нас своим творчеством еще много лет!", "Живите вечно, Евгений Ваганович, вы нужны нам", "Евгений Ваганович, у вас такой стиль! Борода, щетина к лицу! Восхищаюсь! Вы великолепны!", "Как вам идет новый стиль", - заявили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2019985-dolzhen-ogorchit-vseh-karkayuschih-petrosyan-vyskazalsya-o-svoey-gospitalizatsii/