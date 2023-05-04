СМИ: Петросян попал в реанимацию после похода к стоматологу
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Российские СМИ распространили информацию о том, что Евгений Петросян попал в реанимацию после установки зубного импланта. Однако супруга юмориста опровергает эти слухи.
Информация об попадании артиста в реанимацию появилась в ленте Telegram-канала Mash. Сообщалось, что Евгений Ваганович попал в реанимацию после установки зубного импланта. Однако сейчас его состояние стабильное, но он до сих пор под наблюдением врачей.
Ссылаясь на свои источники авторы написали, что 27 апреля Петросян отправился в клинику, где установил зубной имплант, который вживляется в челюстную кость.
После пожаловался на непрекращающееся кровотечение из раны в нижней челюсти. В течение нескольких дней состояние артиста, как пишет издание, ухудшалось.
1 мая он вызвал скорую — медики приняли решение об экстренной госпитализации. В больнице пациента определили в реанимацию, а после в ЛОР-отделение.
Тем не менее супруга артиста Татьяна Брухунова в разговоре с корреспондентами телеканала "Звезда" опровергла распространившиеся слухи, сообщается в официальном Telegram-канале издания.
По ее словам, муж на плановом осмотре и его состояние в порядке.
По информации РИА Новости в Сети уже несколько дней ходят слухи о плохом самочувствии Евгения Петросяна.
1 мая артист сообщил корреспондентам издания, что приехал в больницу на плановую проверку.
"Плановая проверка. Я заехал буквально на сутки - целый ряд процедур. Абсолютно в порядке", - ответил юморист.
В минувший вторник его слова подтвердила и Брухунова.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2019436-smi-petrosyan-popal-v-reanimatsiyu-posle-pohoda-k-stomatologu/