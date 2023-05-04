СМИ: Петросян попал в реанимацию после похода к стоматологу

Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Российские СМИ распространили информацию о том, что Евгений Петросян попал в реанимацию после установки зубного импланта. Однако супруга юмориста опровергает эти слухи.

Информация об попадании артиста в реанимацию появилась в ленте Telegram-канала Mash. Сообщалось, что Евгений Ваганович попал в реанимацию после установки зубного импланта. Однако сейчас его состояние стабильное, но он до сих пор под наблюдением врачей.

Ссылаясь на свои источники авторы написали, что 27 апреля Петросян отправился в клинику, где установил зубной имплант, который вживляется в челюстную кость.

После пожаловался на непрекращающееся кровотечение из раны в нижней челюсти. В течение нескольких дней состояние артиста, как пишет издание, ухудшалось.

1 мая он вызвал скорую — медики приняли решение об экстренной госпитализации. В больнице пациента определили в реанимацию, а после в ЛОР-отделение.

Тем не менее супруга артиста Татьяна Брухунова в разговоре с корреспондентами телеканала "Звезда" опровергла распространившиеся слухи, сообщается в официальном Telegram-канале издания.

По ее словам, муж на плановом осмотре и его состояние в порядке.

По информации РИА Новости в Сети уже несколько дней ходят слухи о плохом самочувствии Евгения Петросяна.

1 мая артист сообщил корреспондентам издания, что приехал в больницу на плановую проверку.

"Плановая проверка. Я заехал буквально на сутки - целый ряд процедур. Абсолютно в порядке", - ответил юморист.

В минувший вторник его слова подтвердила и Брухунова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2019436-smi-petrosyan-popal-v-reanimatsiyu-posle-pohoda-k-stomatologu/