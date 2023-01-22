Звезда "Мстителей" Джереми Реннер сломал более 30 костей из-за аварии со снегоочистителем

Джереми Реннер. Фото: instagram.com/jeremyrenner

Актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в киновселенной Marvel, опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото с восстановительных процедур и написал, что у него было сломано 30 с лишним костей.

Голливудский актер опубликовал снимок, на котором он получает физиотерапевтическое лечение.

"Утренние тренировки, решения – все изменилось в этот Новый год. Эти 30 с лишним сломанных костей срастутся, станут сильнее, так же, как усилится любовь и связь с семьей и друзьями", – говорится в публикации.

Коллеги по фильмам Marvel в комментариях написали Реннеру слова поддержки.

"Ты чемпион, приятель! Мы любим тебя", – написал Крис Хемсворт.

"Кто-нибудь хотя бы проверил, как там снегоочиститель?" – пошутил Крис Эванс.

Джереми Реннер номинировался на премию "Оскар" дважды – в 2010 и в 2011 годах за роли в фильмах "Повелитель бури" и "Город воров". А также был номинирован на "Золотой глобус".

Напомним, 1 января Джереми Реннер получил травму во время снегоуборочных работ около своего дома. Его в критическом состоянии доставили в больницу по воздуху.

Спустя несколько дней актер опубликовал в соцсетях первое селфи с больничной койки. Он поблагодарил всех за поддержку и теплые слова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2006289-zvezda-mstiteley-dzheremi-renner-slomal-bolee-30-kostey-iz-za-avarii-so-snegoochistitelem/