Звезда Marvel Джереми Реннер опубликовал селфи с больничной койки

Джереми Реннер. Фото: Ben Gabbe/Getty Images

Попавший в больницу в результате несчастного случая голливудский актер Джереми Реннер опубликовал в своем Instagram-аккаунте первое селфи с больничной койки. Он поблагодарил всех за поддержку и теплые слова.

"Спасибо всем вам за добрые слова. Я сейчас не в состоянии печатать. Но я посылаю вам всем любовь", - написал Реннер.

В комментариях актера поддержали другие знаменитости, в том числе коллеги по съемочной площадки фильмов Marvel - Крис Пратт, Крис Хемсворт, Крис Эванс, Коби Смолдерс, режиссер Тайка Вайтити, Пол Беттани, режиссеры Энтони и Джо Руссо и другие.

"Продолжаю молиться за тебя, брат", "Быстрее поправляйся, друг! Любви тебе", "Крепкий ты орешек", "Выздоравливай скорее", - написали коллеги.

Напомним, что несколько дней назад исполнитель роли Соколиного глаза в фильмах Marvel был госпитализирован из-за травмы, которую получил во время уборки снега около своего дома. Тогда представитель Реннера сообщил, что актер находится в критическом, но стабильном состоянии.

Его дом расположен в 40 км от города Рино в штате Невада. Известно, что в канун Нового года на регион обрушился зимний шторм, в результате которого 35 тыс. домов в нескольких округах остались без электричества.

Согласно информации на сайте IMDb, 7 января Реннер должен отметить свое 52-летие.

За свою карьеру актер номинировался на премию "Оскар" дважды - в 2010 и в 2011 годах за роли в фильмах "Повелитель бури" и "Город воров". Еще один раз его номинировали на "Золотой глобус".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2004044-zvezda-marvel-dzheremi-renner-opublikoval-selfi-s-bolnichnoy-koyki/