Умер основатель группы "Ласковый май"

Сергей Кузнецов. Кадр из видео: youtube.com/kuziaart

Не стало основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова. Он умер в возрасте 58 лет в Оренбурге. Смерть композитора подтвердили в организации "Уралконцерт".

Как рассказали корреспондентам РИА Новости в компании, предварительной причиной смерти называют сердечный приступ.

"Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге, предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб", - заявил представитель "Уралконцерта".

Собеседник агентства не смог уточнить, с кем жил Кузнецов. Он также добавил, в доме композитора работают сотрудники скорой помощи и полиции.

В организации уточнили, что Кузнецов всю жизнь проработал в детском доме, где познакомился с Юрием Шатуновым.

Сергей Борисович Кузнецов родился в 1964 году в городе Медногорск. С 12 лет начал серьезно увлекаться музыкой, в 13 начал играть на фортепиано, а позже сочинять собственные песни.

Помимо "Ласкового мая" Кузнецов основал такие группы как "Чернила для пятого класса", "Стекловата", "Радуга ночью" и "Spice Boys".

Отметим, что в июне текущего года не стало и экс-солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1996127-umer-osnovatel-gruppy-laskovyy-may/