"Преданный друзьям и сцене человечище": как звезды попрощались с Борисом Моисеевым

Алла Пугачева и Борис Моисеев. Фото: instagram.com/alla_orfey

Российские звезды выразили соболезнования семье своего покойного коллеги Бориса Моисеева, а также вспомнили о том, каким был он и совместная работа с ним, передает NUR.KZ.

Накануне стало известно о смерти заслуженного артиста России Бориса Моисеева. Его внезапная кончина шокировала коллег.

В своем Instagram случившееся прокомментировала Алла Пугачева.

"Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай", - написала Примадонна.

К ее соболезнованиям присоединился на своей странице и Максим Галкин.

"Ушел из жизни Борис Моисеев. Яркий артист, прекрасный человек, друг. Свободный, классный, добрый, остроумный. Будет очень тебя не хватать, Боря! Соболезнования близким!" - высказался шоумен.

Кристина Орбакайте опубликовала совместное фото с Моисеевым.

"Забрали небеса. Улетел от нас самый светлый, жизнелюбивый, талантливый и смелый Боренька, Борюсик. Ты в моем, наших сердцах навсегда", - заверила певица.

Лера Кудрявцева выложила кадры шоу "Секрет на миллион" с участием артиста.

"Прощай, Боречка! Добрый, светлый, смешной и любимый. Помню и люблю", - написала телеведущая.

Свою скорбь выразила и Любовь Успенская.

"Сегодня не стало моего друга, талантливого артиста - Бориса Моисеева. Мы всей страной переживали за его здоровье - очень радовались, когда оно улучшалось, и каждый раз сердце сжималось, когда мы слышали неутешительные новости. Боря - это пример настоящего Человека с большой буквы, который оставался им всегда и при любой ситуации, несмотря на всю грязь шоу-бизнеса. Ушел из жизни мой очередной друг. Сегодня я скорблю. Покойся с миром, дорогой Боря", - написала артистка.

Почтила память коллеги и певица Валерия.

"Как грустно. Светлая память прекрасному артисту и человеку Борису Моисееву", - прокомментировала она.

Иосиф Пригожин тоже попрощался с Моисеевым.

"Прощай, дорогой Боренька, добрый, светлый и порядочный человек. Царствия небесного", - написал продюсер.

Филипп Киркоров вспомнил о своей работе с покойным.

"Дорогой Боря, благодарю, что первая моя видеоработа была под твоим чутким руководством. Мой дебют «Кармен» на советском телевидении, ставший моим первым хитом, вышел в эфире «Утренней почты» 7 августа 1988 года. Именно Борис Моисеев выступил режиссером-постановщиком клипа, который снимали на Арбате вместе с трио Экспрессия.

Боря, спасибо, что поверил в меня тогда и потратил столько своего драгоценного времени на меня. Это всегда будет жить в моей памяти. Так же, как и наша дружба длиною почти в 40 лет. Спасибо тебе! Покойся с миром, мой друг. Где же ты где, звездочка алая? Кому ты там сияешь на небе? Буду искать твой лукавый глаз на небе", - написал певец.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1989938-predannyy-druzyam-i-stsene-chelovechische-kak-zvezdy-poproschalis-s-borisom-moiseevym/