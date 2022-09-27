Умер певец Борис Моисеев

Борис Моисеев. Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Сегодня, 27 сентября, умер заслуженный артист России Борис Моисеев. Причины смерти и дата похорон пока не называются. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Заслуженный артист России Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни. Об этом изданию сообщил его арт-директор Сергей Горох.

"Да, это так… Сегодня в 2 часа", – сказал Горох, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, о датах церемонии прощания и похорон пока еще ничего не известно.

Борис Моисеев родился в белорусском городе Могилеве в 1954 году. Он являлся советским и российским артистом, эстрадным певцом, танцовщиком, хореографом, актером. Имел звание Заслуженного артиста России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1989901-smi-umer-pevets-boris-moiseev/