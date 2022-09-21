Актер из фильмов "Метро" и "На острие" Сергей Пускепалис погиб в ДТП

Сергей Пускепалис. Фото: kinopoisk.ru

Российский актер и художественный руководитель театра имени Волкова Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе. Ему было 56 лет. Сообщение о смерти артиста размещено на сайте театра.

"В автокатастрофе на трассе М-8 в Ростовском районе погиб художественный руководитель театра Сергей Витауто Пускепалис", – говорится в заявлении.

Как пишет Telegram-канал Baza, бронированный "Форд Транзит", который вез гуманитарную помощь на Донбасс, не вписался в поворот и задел грузовик, а затем вылетел на встречку и столкнулся с фурой. Пускепалис и водитель транспорта погибли. Момент аварии попал на видео.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

"Очень большая утрата! Трагически погиб Сергей Пускепалис. В это сложно поверить. Виделись с ним еще вчера. Он, как всегда, улыбался. Очень позитивный, очень энергичный. Талантливый актер, режиссер и руководитель. Настоящий патриот. И то, что случилось, кажется очень несправедливым", – написал в Telegram губернатор региона Михаил Евраев.

Пускепалис сыграл в таких фильмах, как "Метро", "На острие", "1941. Крылья над Берлином", "Простые вещи", а также снимался в сериалах "Крик совы", "Крестный", "Частица вселенной" и других.

Ранее на 59-м году жизни скончался актер из сериалов "Физрук" и "Интерны" Максим Пинскер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1988808-akter-iz-filmov-metro-i-na-ostrie-sergey-puskepalis-pogib-v-dtp/