Скончался актер из сериалов "Физрук" и "Интерны" Максим Пинскер

Максим Пинскер. Фото: t.me/breakingmash

Актер театра и кино Максим Пинскер умер на 59-м году жизни. Он сыграл в таких сериалах, как "Физрук", "Интерны", "Молодежка". О смерти артиста сообщила в Facebook его невестка Ольга Пинскер.

"Сегодня умер Максим Пинскер, брат моего покойного мужа Димы, отец троих прекрасных детей, младшему из которых только 15", – написала она.

Как пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на сына актера Якова, предположительно, из-за инфекции у Пинскера началось заражение крови, он впал в кому, врачи не смогли его спасти.

"20 числа актер уехал на съемки в Калугу, и когда вернулся, был в плохом состоянии – не мог самостоятельно ходить, жаловался на боли в ноге. Сын помог добраться до квартиры. Приехала скорая, Пинскера госпитализировали, взяли анализы, поставили диагноз – инфекция попала в спинной мозг, началось заражение крови. После у пациента остановилось дыхание", – говорится в публикации.

В апреле в возрасте 50 лет скончался российский актер Сергей Карягин. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1984727-skonchalsya-akter-iz-serialov-fizruk-i-interny-maksim-pinsker/