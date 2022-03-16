Кристина Асмус внезапно сменила имидж и рассказала о своем бойфренде и его любви (фото)

Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус представила поклонникам себя в новом образе. Звезда превратилась в брюнетку с каре. Она также рассказала о милых поступках своего мужчины, которые он совершает ради нее, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Кристина выложила свое фото в новом образе.

"Сегодня я должна была прилететь из Турции, примерно с таким цветом волос и длиной. Я должна была сниматься там безвылазно месяц в большом проекте. Но проект перенесли по срокам. На сколько - неизвестно. Сейчас вообще ничего неизвестно. Кроме того, что любовь победит", - написала Асмус.

Актриса также решила рассказать фанатам немного о своем бойфренде.

"Кстати, о любви. Попросила своего мужчину сходить в косметический магазин и купить мне умывалку для лица. Попросила взять сколько есть. Она европейская и, говорят, скоро не найти будет", - пожаловалась экс-супруга Гарика Харламова.

Как оказалось, чтобы приобрести нужное Кристине косметическое средство, мужчина решил прибегнуть к маскировке. Артистка показала сообщение, которое возлюбленный прислал ей из магазина.

"Знаешь, что такое любовь? Любвоь - это когда не больше двух умывалок в одни руки по всей стране, а ты покупаешь две, идешь в туалет, переодеваешься, меняешь прическу, надеваешь маску и покупаешь еще одну, последнюю на глазах у директора магазина, который запретил продавать тебе больше двух", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961064-kristina-asmus-vnezapno-smenila-imidzh-i-rasskazala-o-svoem-boyfrende-i-ego-lyubvi-foto/