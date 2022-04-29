Скончался актер из сериала "Бедная Настя" Сергей Карякин

Сергей Карякин. Фото: kino-teatr.ru

Российский актер Сергей Карягин умер в возрасте 50 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

О смерти актера сообщила его коллега Елена Ксенофонтова на своей странице в Instagram,

"Не стало Сережи Карякина. Прекрасный артист, товарищ, партнер, человек. Болезнь. Царствие тебе небесное, Сереженька", – написала актриса.

Сергей Карякин рассказал поклонникам о своей болезни в начале апреля. Он признался, что у него – агрессивная форма рака языка. По словам актера, из-за болезни он не мог работать и говорить, дышал и ел "через трубочку".

Актер знаком зрителям по ролям в таких сериалах и фильмах, как "Бедная Настя", "Высший пилотаж", "Нюхач", "Перевал Дятлова", "В круге первом", "Обратная сторона Луны" и других.

В марте скончался легендарный казахстанский актер Юрий Померанцев. В феврале ему исполнилось 99 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1967367-skonchalsya-akter-iz-seriala-bednaya-nastya-sergey-karyakin/