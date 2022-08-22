Актер из "Вечного зова" и "Евдокии" Николай Лебедев скончался в возрасте 100 лет

Николай Лебедев в роли Евдокима в сериале "Евдокия". Фото: kino-teatr.ru

Советский и российский актер театра и кино Николай Лебедев, сыгравший около 100 театральных и киноролей, скончался на 101-м году жизни, об этом говорится на странице "ВКонтакте" Театра имени Моссовета.

"Театр Моссовета с прискорбием сообщает, что на 101-м году ушел из жизни старейший актер театра и один из старейших артистов Москвы, народный артист России, ветеран ВОВ Николай Сергеевич Лебедев, человек большой, сложной и без преувеличения героической судьбы", – говорится в публикации.

Причина смерти не сообщается.

Николай Лебедев родился в 1921 году. Творческий путь актера начался в 18 лет на сцене московского Театра юного зрителя. Во время Великой Отечественной войны Лебедев ушел на фронт, где был ранен и взят в плен. В 1945 году он был освобожден советскими войсками и продолжил службу в армии.

После войны актер окончил школу-студию МХАТ и был приглашен Юрием Завадским в труппу Театра имени Моссовета.

За долгие годы работы Лебедев сыграл около 100 театральных и киноролей. В его послужном списке такие фильмы и сериалы, как "Экипаж", "Евдокия", "Тишина", "Отпуск за свой счет", "Вечный зов", "Война и мир", "Крепость".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1984163-skonchalsya-akter-iz-vechnogo-zova-i-evdokii-nikolay-lebedev-v-vozraste-100-let/