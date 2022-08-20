Умер актер, озвучивавший Филю в "Спокойной ночи, малыши!"

Сергей Григорьев. Фото: со страницы facebook.com/irine.ozyornaya

В Израиле на 65-м году жизни скончался актер и кукловод Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в детской передаче "Спокойной ночи, малыши!". Об этом сообщила в Facebook его друг и коллега Ирина Озерная.

"Умер Сережа Григорьев. Похороны 21 августа в Ткоа в 18.00", - поделилась Ирина Озерная.

Сергей Григорьев. Фото: со страницы facebook.com/irine.ozyornaya

Актриса Наталья Голубенцева, коллега Сергея Григорьева по "Спокойной ночи, малыши!", сообщила РБК, что артист скончался от инфаркта, несмотря на то, что был болен онкологией.

"Профессионал он был высокой масти. Он очень был талантливый человек во всем, и как артист, и как кукольник. Всегда помогал нам технически, когда возникали какие-то вопросы. И он очень был позитивный человек, несмотря на свои болячки, никогда не сдавался", - сказала она.

Последние несколько лет Сергей Григорьев жил в Израиле. Он озвучивал Филю в "Спокойной ночи, малыши!" с 1987 по 2014 годы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1984089-umer-akter-ozvuchivavshiy-filyu-v-spokoynoy-nochi-malyshi/