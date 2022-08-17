Умер режиссер "Трои" и "Подводной лодки" Вольфганг Петерсен

Вольфганг Петерсен. Фото: Gisela Schober/Getty Images for Bavaria Film

Немецкий режиссер и сценарист Вольфганг Петерсен, известный благодаря кинокартинам "Троя" и "Подводная лодка", скончался в возрасте 81 года, передает Deadline.

Сообщается, что режиссер умер в пятницу, 12 августа, в своем доме в районе Брентвуд, Лос-Анджелес. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Петерсен начал свою режиссерскую карьеру с короткометражных фильмов и телесериалов в 1970-х годах. Его первой кинокартиной стал триллер "Один или другой из нас", снятый им в 1974 году. Через три года он срежиссировал фильм "Последствия", к которому также написал адаптированный сценарий.

В 1982 году Петерсен снял картину "Подводная лодка", которая была номинирована на "Оскар" шесть раз. Он получил две премии – за лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий.

В его фильмографии также имеются такие киноленты, как "Бесконечная история", "На линии огня", "Идеальный шторм", "Враг мой", "Троя" и другие.

Ранее в США в возрасте 92 лет скончался режиссер и продюсер Марвин Чомски, четырехкратный обладатель премии "Эмми".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1983483-umer-rezhisser-troi-i-podvodnoy-lodki-volfgang-petersen/