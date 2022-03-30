Умер режиссер сериала "Звездный путь" Марвин Чомски

Марвин Чомски. Фото: кадр из видео с dga.org

В США в возрасте 92 лет скончался режиссер и продюсер Марвин Чомски, четырехкратный обладатель премии "Эмми", передает The Hollywood Reporter.

Американский режиссер скончался в понедельник, 28 марта, в хосписе в Санта-Монике. О смерти Чомски сообщил его сын, продюсер Питер Чомски.

Режиссер получил "Эмми" за работу над многосерийными фильмами "Холокост", "Аттика", "Внутри Третьего рейха" и "Петр Великий". Запомнился зрителям Чомски и съемками трех серий популярного сериала "Звездный путь".

Кроме этого, он работал над такими известными телепроектами, как "Клуб миллиардеров", "Корни", "Диснейленд", "Братство розы", "Дикий, дикий Запад".

В январе скончался на 85-м году жизни советский и российский актер и режиссер Виктор Мережко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1962770-umer-rezhisser-seriala-zvezdnyy-put-marvin-chomski/